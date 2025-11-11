Polizeieinsatz in Kirchheim: Großeinsatz nach Amokalarm an Kirchheimer Schule

1 Die Polizei ist am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz wegen Amokalarms an einem Kirchheimer Gymnasium ausgerückt. Foto: SDMG

Die Polizei hat am Dienstagmorgen aufgrund eines Amokalarms das Ludwig-Uhland-Gymnasium in Kirchheim evakuiert. Sie spricht jedoch von einem Fehlalarm.











Die Polizei ist am frühen Dienstagmorgen zu einem Amokalarm am Ludwig-Uhland-Gymnasium in Kirchheim (Kreis Esslingen) ausgerückt. Der Alarm war nach Angaben der Polizei gegen 7.55 Uhr ausgelöst worden.

Allerdings sei man von Anfang an von einem Fehlalarm ausgegangen, sagt Martin Raff, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist. „Es gab keinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich um einen Echtalarm handelt“, so Raff.

Polizei ist mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an Kirchheimer Schule

Dennoch seien mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Polizei vor Ort. Auch wenn es sich um einen Fehlalarm handele, greife das Prozedere für den Fall eines Amokalarms. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte würden in einem solchen Fall aus dem Gebäude gebracht und von Einsatzkräften betreut. Schließlich könne ein solcher Vorfall Ängste auslösen – auch bei einem Fehlalarm könne man nicht sofort wieder zur Tagesordnung zurückkehren.

„Es läuft alles sehr geordnet ab“, sagt Raff. Auch für die Eltern habe die Polizei einen Sammelplatz an der Schule eingerichtet. Unklar sei noch, wie es zu dem Fehlalarm kam. Das sei nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.