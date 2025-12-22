Polizeieinsatz in Gießen: Auto rast in Bushaltestelle – vier Verletzte

1 Polizeieinsatz in Gießen: Ein Auto ist am Montagabend in eine Bushaltestelle gerast. Foto: Carolin Eckenfels/dpa/Carolin Eckenfels

In Gießen kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, vier Menschen werden laut Polizei verletzt. Viele Fragen sind noch offen.











Link kopiert

In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei vier Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 32-jährige Fahrer festgenommen. Zunächst war die Polizei von drei Verletzten ausgegangen.

Wo und wann ist das passiert?

In Gießen ist Montagabend ein Mann in der Südanlage mit einem Auto in eine Bushaltestelle gerast.

Wie ist das abgelaufen?

Der 32-Jährige ist laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Eine Person erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor an einer Ampel in zwei andere Fahrzeuge geprallt. Trotz dieses Unfalls setzte er seine Fahrt fort. Kurz darauf fuhr er dem Bericht zufolge in die Bushaltestelle. Der Mann fuhr anschließend weiter, stoppte sein Fahrzeug jedoch später.

Was ist der Stand der Ermittlungen?

Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Unklar ist, warum der Mann in die anderen Fahrzeuge und später in die Bushaltestelle gefahren ist. Die genaueren Umstände des Sachverhalts seien derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nun Bilder und Videos von Zeugen, die vielleicht neue Erkenntnisse zum Hergang geben können.

Hinweise wie Bilder und Videos können laut Polizei hier hochgeladen werden. Zudem haben die Beamten ein Hinweistelefon geschaltet unter der Nummer 0 641/ 7006-6555. Die Hintergründe und Motivlage sind den Angaben zufolge derzeit noch unklar.

Was ist mit den Verletzten?

Der genaue Gesundheitszustand der Verletzten über den ersten Befund hinaus ist nicht bekannt. Es ist unklar, ob weitere Personen betroffen waren, die nicht verletzt wurden.