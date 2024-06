Polizeieinsatz in Filderstadt: Zwei Leichtverletzte nach Handgreiflichkeiten

Polizeieinsatz in Filderstadt

1 Die Polizei sucht Zeugen nach Handgreiflichkeiten in Filderstadt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Infolge einer nächtlichen Auseinandersetzung in Filderstadt sind zwei 21-jährige Fußgänger leicht verletzt worden. Die Hintergründe zu den Handgreiflichkeiten, in die wohl Insassen eines Autos verwickelt waren, sind unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert

Unklar sind die Gründe für eine nächtliche Auseinandersetzung in Filderstadt, bei der zwei Männer leicht verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Demnach hat der Vorfall sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Karlstraße im Ortsteil Bernhausen ereignet. Gegen 0.20 Uhr wollten die zwei 21-Jährigen wohl auf Höhe des Bahnhofs die Straße überqueren, als ein Auto heranfuhr. Zwischen den Fahrzeuginsassen und den Fußgängern soll es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bevor zwei Unbekannte aus dem Auto ausstiegen. Bei den folgenden Handgreiflichkeiten seien auch eine Halskette und ein T-Shirt beschädigt worden. Dann seien die Unbekannten wieder in den schwarzen Audi Kombi gestiegen und Richtung Sielmingen weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter 07 11 / 70 91-3.

Halskette und T-Shirt beschädigt