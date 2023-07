IBA’27-Festival in Wendlingen Das Neckarspinnerei-Quartier öffnet seine Tore

Das unter Denkmalschutz stehenden ehemalige Industrieareal in Wendlingen ist in Bewegung – und mit zahlreichen Events wie Führungen, Ausstellungen und Diskussionen am 8. Juli für einen Tag lang ein offizieller Part des „IBA’27-Festivals #“ der StadtRegion Stuttgart.