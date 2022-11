1 Der Mann soll Passanten angepöbelt und bedroht haben. Foto: dpa/Arne Dedert

Nachdem ein psychisch auffälliger Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) randaliert hat, wurde er von der Polizei in eine Fachklinik eingeliefert.















Link kopiert

Ein Mann musste laut Polizeiangaben am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, von der Polizei in festgenommen werden.

Der Mann, der um die 30 Jahre alt sein soll, habe unter lautem Geschrei zunächst Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster seines Zimmers einer Flüchtlingsunterkunft in der Humboldtstraße in Filderstadt-Bonlanden geworfen. Danach sei er zu Fuß in Richtung Sportplatz gegangen. Dort angekommen, habe er einen Plastikstuhl auf einem Parkplatz zertrümmert. Unterwegs soll er außerdem Personen bedroht und angepöbelt haben. Einsatzkräfte des Polizeireviers Filderstadt lieferten den psychisch auffälligen Mann in eine Fachklinik ein.