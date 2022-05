1 Die Jugendliche beleidigte, bespuckte und trat nach den Beamten. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Beim Versuch Montagabend eine 16-jährige mutmaßliche Ladendiebin in Filderstadt (Kreis Esslingen) zu verhaften, setzte sich diese zur Wehr: Sie bespuckte die Polizisten und schlug nach ihnen. Es wurden mehrere Anzeigen gegen die Jugendliche erstattet.















Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Filderstadt laut Angaben der Polizei seit Montagabend gegen eine 16-jährige Jugendliche. Ihr wird außerdem zur Last gelegt, kurz zuvor in einer Tankstelle in der Hohenheimer Straße einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Als sie im Zuge der Fahndung gegen 20.40 Uhr von den hinzugerufenen Beamten vor einem Einkaufsmarkt in der Uhlbergstraße angetroffen wurde, versuchte sie zu flüchten. Bei der anschließenden Festnahme versuchte die 16-Jährige, die Einsatzkräfte zu bespucken. Sie musste zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert werden. Hier versetzte die Jugendliche einer Beamtin außerdem einen Tritt. Die Beschuldigte wurde anschließend auf die Dienststelle gebracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einer Betreuerin übergeben. Beim Verlassen des Gebäudes stieß sie noch eine nicht zitierfähige Beleidigung aus. Die 16-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.