Polizeieinsatz in Filderstadt

1 Ein 22-Jähriger musste nach der Schlägerei in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia/"wavemovies"

In einer Disko in Filderstadt kommt es in der Nacht zum Samstag zu einem Streit unter vier Männern. Nach dem Rauswurf geht es vor der Tür mit einer Schlägerei weiter.















Filderstadt - Mehrere Männer sowie die Türsteher einer Diskothek in Filderstadt (Landkreis Esslingen) haben sich am Samstagmorgen eine Schlägerei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Diskothek zu Streitigkeiten zwischen vier Männern im Alter zwischen 18 und 36 Jahren.

Nachdem das Sicherheitspersonal die Unruhestifter aus der Lokalität verwies, ging die Schlägerei mit Beteiligung der Türsteher vor dem Eingang weiter. Dabei wurde ein 22-Jähriger so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die anderen Beteiligten verletzten sich nur leicht.

Ein 18-jähriger Gast ließ sich auch nach dem Eintreffen der Polizei nicht beruhigen. Für ihn ging es deshalb in Gewahrsam, bis er später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.