Polizeieinsatz in Esslingen: Was steckt hinter dem lauten Knall in der Nacht in der Pliensauvorstadt?

Was steckt hinter dem lauten Knall in der Nacht in der Pliensauvorstadt?

Polizeieinsatz in Esslingen

1 Die Polizei entdeckte in einem Hof Böllerreste. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein lauter Knall in der Nacht hat in Esslingen Anwohner aufgeschreckt. Mehrere alarmierten die Polizei, die in der Nacht ausrückte. Die Beamten fanden Hinweise auf die Ursache.











Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Mittwoch Anwohner in der Pliensauvorstadt in Esslingen aus dem Schlaf gerissen. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage sagt, wählten mehrere Personen kurz nach 1.30 Uhr den Notruf, weil ein lauter Knall zu hören gewesen war.

Eine Polizeistreife fand daraufhin in einem Hof in der Karl-Pfaff-Straße Böllerreste, berichtet der Polizeisprecher. Wer die Feuerwerkskörper gezündet hatte, war aber unklar. Schaden war demnach nicht entstanden.