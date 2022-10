1 Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Esslinger Pliensauvorstadt. Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Ein 45 Jahre alter Mann wird am Donnerstag in Esslingen in Gewahrsam genommen. Er soll sich gegenüber einem Bekannten und der Polizei aggressiv verhalten haben.















Die Polizei musste nach eigenen Angaben einen erheblich alkoholisierten 45-Jährigen am Donnerstag in der Esslinger Pliensauvorstadt in Gewahrsam nehmen. Laut Polizei war es zwischen dem Mann und einem Bekannten gegen 17.30 Uhr in der Stuttgarter Straße zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen, weshalb eine Zeugin die Polizei rief. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 45-Jährige aggressiv und ging seinen Bekannten körperlich an. Die Einsatzkräfte gingen dazwischen und erteilten einen Platzverweis, den der Mann jedoch ignorierte. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste er zu Boden gebracht werden. Mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung wurden ihm Handschellen angelegt. Dabei setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der 45-Jährige wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht.