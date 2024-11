Polizeieinsatz in Esslingen: Psychischer Ausnahmezustand: Mann richtet Messer gegen sich

1 Der Mann sieht mehreren Strafanzeigen entgegen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein 57-Jähriger ignoriert Anweisungen der Polizei und richtet ein Messer gegen sich. Auf der Fahrt ins Klinikum spitzt sich die Lage weiter zu.











Ein 57-Jähriger hat bei einem Polizeieinsatz im Esslinger Stadtteil Berkheim ein Messer gegen sich selbst gerichtet. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann dem Anschein nach in einem psychischen Ausnahmezustand. Er hatte am Freitagabend im Kontakt mit der Polizei nicht auf Ansprache reagiert und den Anweisungen keine Folge geleistet. Deshalb sprühte die Polizei den Angaben nach Reizstoff. Der Mann verhielt sich weiter unkooperativ. Ihm wurden letztendlich das Messer aus der Hand geschlagen und mit Gewalt Handschellen angelegt.

Die Einsatzkräfte trugen den Mann anschließend in einen Rettungswagen. Während der Fahrt in ein Klinikum trat er laut Polizei gegen die Inneneinrichtung des Fahrzeugs, spuckte die Einsatzkräfte an und gab Beleidigungen von sich. Der Beschuldigte wurde leicht an der Hand verletzt. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen.