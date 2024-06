Polizeieinsatz in Esslingen: Mutmaßlicher Exhibitionist geschnappt

1 Die Polizei wurde in die Ritterstraße gerufen, weil ein Mann seine Genitalien entblößt haben soll. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Er soll vor drei Frauen seine Genitalien entblößt haben: Die Polizei ermittelt gegen einen mutmaßlichen Exhibitionisten. Der 55-jährige Mann wurde am Montag in Esslingen aufgegriffen.











Weil er seine Genitalien in der Öffentlichkeit gezeigt haben soll, ermittelt die Polizei gegen einen 55-Jährigen. Wie diese berichtet, wurde der mutmaßliche Exhibitionist am Montagnachmittag aufgegriffen. Er soll gegen 14 Uhr in der Ritterstraße in Esslingen vor drei Frauen seinen Genitalbereich entblößt haben. Der Verdächtige sei von den hinzugerufenen Polizeibeamten vorübergehend festgenommen worden und sehe nun einer Strafanzeige entgegen.