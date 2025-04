Polizeieinsatz in Esslingen: Jugendliche nach versuchtem Einbruch in Tankstelle festgenommen

1 Die Polizei hat zwei Jugendliche in der Esslinger Weilstraße erwischt, die versucht haben sollen, in eine Tankstelle einzubrechen. Foto: dpa/Jens Büttner

Die Polizei hat einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen festgenommen, die versucht haben sollen, in eine Tankstelle in der Esslinger Weilstraße einzubrechen. Beide sind bereits polizeibekannt und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.











Nach einem Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Weilstraße sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen worden. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Eine Anwohnerin hatte am Freitag gegen 2.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie laute Geräusche aus dem Bereich der Tankstelle bemerkt hatte. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin in die Weilstraße aus und nahmen die beiden Jugendlichen auf dem Vordach eines Nachbargebäudes vorläufig fest. Der 15-Jährige, der sich offenbar im Zuge des Einbruchsversuchs eine leichte Handverletzung zugezogen hatte, musste in einer Klinik versorgt werden.

Tatverdächtiger soll zuvor schon in selbe Tankstelle eingebrochen sein

Es stellte sich laut Polizei heraus, dass die beiden Beschuldigten zuvor offenbar versucht hatten, sich durch Tritte gegen die Eingangstür Zugang zum Inneren der Tankstelle zu verschaffen. Die Tür hielt den Tritten jedoch stand. Der 15-Jährige steht unter anderem im Verdacht, bereits am Dienstagmorgen in dieselbe Tankstelle in der Weilstraße eingebrochen zu sein und Tabakwaren sowie Zigaretten im Wert von geschätzten 2000 Euro gestohlen zu haben. Auch der 16-Jährige ist laut Polizei bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten. Beide wurden am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle, daraufhin wurden die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.