Polizeieinsatz in Esslingen: Gast bei handfestem Streit in einer Bar verletzt

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer Bar in Esslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Für einen Gast endete die Nacht im Krankenhaus.











Am Sonntagmorgen gegen 3.50 Uhr ist es in einer Bar in der Pliensaustraße in Esslingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Für einen Gast endete die Nacht im Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei waren drei Besucher der Bar in Streit geraten, wobei zwei Gäste gemeinsam gegen den Dritten vorgingen. Hierbei setzten die beiden Männer im Alter von 35 und 36 Jahren auch umliegende Gegenstände ein.

Frau stellt sich schlichtend zwischen die Beteiligten

Den Angaben zufolge erlitt ein 31-jähriger Gast durch die Schläge leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Anschließend wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Eine ebenfalls 31-jährige Frau, die sich schlichtend zwischen die Beteiligten stellte, wurde ebenfalls durch einen Faustschlag leicht verletzt.

Die Tatverdächtigen wurden nach kurzer Flucht gefasst

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss aus der Bar, konnten aber nach kurzer Zeit durch die inzwischen alarmierten Streifenwagenbesatzungen in der Nähe der Lokalität gestellt werden.