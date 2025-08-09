Polizeieinsatz in Esslingen: Fünfköpfige Gruppe schlägt nachts an Busbahnhof auf zwei Männer ein

1 Die Polizei fahndete umgehend nach den Tätern. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein 40- und ein 42-Jähriger stehen nachts am Busbahnhof in Esslingen, dann werden sie plötzlich attackiert. Die Polizei schnappt einen Täter, der erst 18 Jahre alt ist.











Eine fünfköpfige Gruppe hat in der Nacht auf Samstag auf zwei Männer am Busbahnhof in Esslingen eingeschlagen. Die Opfer erlitten Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes, berichtet die Polizei.

Demnach standen ein 40- und ein 42-Jähriger gegen 3.50 Uhr an einem Bussteig, als sie unvermittelt von einer Gruppe aus etwa fünf Personen mit massiven Schlägen und Tritten angegriffen worden seien.

Angriff in Esslingen: Opfer erleiden Kopfverletzungen

Die beiden Opfer mussten nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit Kopfverletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, heißt es weiter.

Die Polizei habe nach einer Fahndung einen der Täter in der Nähe des Busbahnhofes finden können. Er sei 18 Jahre alt. Das Polizeipräsidium Esslingen habe Ermittlungen zum Tathergang und zu den weiteren Tätern aufgenommen.