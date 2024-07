Polizeieinsatz in Esslingen: Frauen sexuell belästigt

Polizeieinsatz in Esslingen

1 Der Mann soll in der Römerstraße in Esslingen mehrere Frauen belästigt haben. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 27-Jähriger soll am Montag Abend mehrere Frauen in Esslingen belästigt haben. Die Polizei hat den Mann festgenommen.











Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Montagabend gegen einen psychisch auffälligen 27-Jährigen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll der Mann zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr im Bereich eines Restaurants in der Römerstraße versucht haben, mehrere Frauen zu küssen, teilt die Polizei mit. Demnach soll er sie umarmt und teilweise auch festgehalten haben. Der Tatverdächtige habe von der Polizei in der Nähe angetroffen werden können. Er sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht worden. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 39 90-330 zu melden.