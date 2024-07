Polizeieinsatz in Esslingen: Blumenladen wird erneut überfallen – Passant stoppt Tatverdächtigen

1 Das Blumengeschäft wurde bereits vergangenen Donnerstag überfallen. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Am Dienstag will ein Mann mit einer Waffe einen Blumenladen in Esslingen-Zell überfallen. Durch das Eingreifen von Passanten konnte er gestoppt werden. Ob der Mann auch für den Überfall vom vergangenen Donnerstag verantwortlich ist, bestätigt die Polizei noch nicht, ermittelt aber in diese Richtung.











Am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr wollte ein Mann mit einer Waffe ein Blumengeschäft in der Bachstraße Esslingen-Zell überfallen. Durch das Eingreifen eines Passanten konnte er überwältigt und mithilfe weiterer Beteiligter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden, teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen mit. Um welche Art von Waffe es sich gehandelt hat, darüber konnte die Polizei am Dienstagnachmittag noch keine Auskunft erteilen. Der Mann wurde von den Polizeibeamten festgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen könnte es sich Zeugen zufolge um denselben Mann handeln, der den Blumenladen bereits am Donnerstag, 11. Juli, mit einer gezückten Pistole überfallen hat und anschließend mit der Beute zu Fuß geflohen war. Die Polizei hatte erfolglos unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht.

Abschließend bestätigen, dass es sich um den selben Tatverdächtigen handelt, kann die Polizei am Dienstagnachmittag noch nicht. Weitere Informationen folgen in Kürze.