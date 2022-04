Polizeieinsatz in Esslingen

Die Polizeibeamten nahmen den betrunkenen Mann mit auf das Revier in Esslingen. (Symbolbild)

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstagabend in Esslingen Passanten belästigt und herumgeschrien. Dann bedrohte und beleidigte er die alarmierten Polizeibeamten.















Ein betrunkener 48-Jähriger hat am Donnerstagabend in Esslingen Passanten belästigt und in einem Discounter herumgeschrien. Auf dem Polizeirevier beleidigte und bedrohte er später zudem die Polizeibeamten.

Betrunkener geht Passanten in Esslingen an

Wie die Polizei mitteilte, belästigte der wohl deutlich alkoholisierte 48-jährige Mann gegen 19.25 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Passanten und geriet mit diesen zum Teil in Streit. Auch Beamte der Polizei konnten ihn nicht beruhigen und verwiesen ihn des Platzes. Um 20.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich der 48-Jährige nun in einem Discounter-Markt in der Dammstraße befindet und dort herumschreit.

Alkoholisierter Mann bedroht Beamte verbal

Da der Mann sich auch hier nach Angaben der Polizei weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten den 48-Jähringen mit auf das Polizeirevier. Dort hat er Widerstand gegen die Beamten geleistet und sie beleidigt und verbal bedroht. Gegen den Mann läuft nun eine Strafverfahren.