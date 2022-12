4 Der Unfall ereignet sich nahe der Deponie „Weißer Stein“. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Dienstagmorgen auf der Landesstraße nahe der Deponie „Weißer Stein“ zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 7.30 Uhr war eine 46-jährige Autofahrerin aus Richtung Esslingen kommend auf der Landesstraße unterwegs. An der Einmündung „Weißer Stein“ wollte sie nach links abbiegen. Dabei hat sie den Polizeiangaben zufolge die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet und ist mit diesem zusammengestoßen. Dessen 56 Jahre alte Fahrerin sowie die 46 Jahre alte Unfallverursacherin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand einen Schock. Zur weiteren Untersuchung wurden sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall ist ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro entstanden.