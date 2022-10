Polizeieinsatz in Esslingen

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend im Esslinger Stadtteil Mettingen an einer Bushaltestelle gekommen.

Autofahrer mit Steinen beworfen

Wie die Polizei berichtet, war ein 43-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto in der Obertürkheimer Straße in Richtung Esslingen unterwegs, als er auf einen 30 Jahre alten Bekannten traf. Offenbar kam es bereits im Vorfeld zu Streitigkeiten zwischen den Beiden. Auf der Höhe der Bushaltestelle habe der 30-Jährige Steine auf den vorbeifahrenden Wagen des 43-Jährigen geworden. Daraufhin habe der 43-jährige Autofahrer sein Fahrzeug in Richtung des Fußgängers und seiner Begleitung gelenkt, wobei der 30-Jährige zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der 43-Jährige anschließend weiterfuhr, habe der 30-Jährige laut Polizeiangeben mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben.

Der zu Fuß geflüchtete 30-Jährige und sein Begleiter konnten später in der Obertürkheimer Straße vorläufig festgenommen werden. Auch der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Eine Schreckschusswaffe wurde laut Polizei nicht gefunden, jedoch wurden an der Bushaltestelle entsprechende Hülsen sichergestellt. Verletzt wurde niemand.