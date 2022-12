Polizeieinsatz in Esslingen

1 Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 22-Jähriger greift in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen einen 17 Jahre alten Jugendlichen im Streit mit einer Machete an. Bei der Festnahme finden die Beamten eine Schreckschusswaffe und Drogen.















Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen einen 17-Jährigen mit einer Machete angegriffen haben soll.

Laut Polizei wird gegen den mutmaßlichen Täter jetzt nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Drogenhandels ermittelt. In der Wohnung des Beschuldigten sei gegen 0.30 Uhr ein Streit zwischen den beiden ausgebrochen. Bei der Auseinandersetzung soll der 22-Jährige dann mehrmals mit einer Machete auf den Jüngeren eingeschlagen haben. Dieser konnte aus der Wohnung zum Polizeirevier Esslingen flüchten. Die Beamten riefen den Rettungsdienst, der den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus brachte. Den Tatverdächtigen verhaftete die Polizei in dessen Wohnung. Die Machete wurde beschlagnahmt. Weiterhin fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und über 100 Gramm Marihuana. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl. Der einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.