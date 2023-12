Polizeieinsatz in der Parksiedlung: In Ostfildern fallen Schreckschüsse

1 Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus, Verdächtige konnten aber nicht ausfindig gemacht werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Erneut sind offenbar Schreckschüsse in Ostfildern (Kreis Esslingen) abgefeuert worden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zur Kläranlage in der Parksiedlung aus. Dort stellte sie Platzpatronen sicher – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.











Am Montagabend sind in Ostfildern offenbar erneut Schüsse aus mindestens einer Schreckschusswaffe abgefeuert worden. Wie Polizeisprecherin Ramona Döttling berichtet, alarmierte gegen 21.10 Uhr ein Zeuge per Notruf die Polizei, weil er in der Parksiedlung Schussgeräusche bei der Kläranlage hörte.

Daraufhin rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen aus. Die Beamten konnten dem Bericht zufolge vor der Kläranlage mehrere Platzpatronen sicherstellen. Als sie eingetroffen seien, seien keine Personen mehr am Einsatzort gewesen. Auch eine Fahndung habe keinen Erfolg gebracht. Die sichergestellten Patronen würden nun weiter untersucht, sagt Döttling.

Zudem ermittele die Polizei weiter und prüfe auch mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Vorfällen in der Region – konkrete Hinweise darauf gebe es aber nach derzeitigem Stand nicht. Auch in Ostfildern sind in diesem Jahr bereits Schüsse gefallen: Im Februar war bei einem Schusswechsel scharfe Munition verwendet worden, Anfang Oktober waren in Nellingen Schreckschusswaffen abgefeuert worden. Auch am Montagabend seien ausschließlich Platzpatronen gefunden worden, Hinweise auf verletzte Personen gebe es nicht, so die Polizei.