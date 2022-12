1 Der Ladendetektiv verfolgt den 33-Jährigen, holt ihn ein und kann ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten Foto: dpa

Ein 33-Jähriger steckt sich am Donnerstag in Denkendorf (Kreis Esslingen) mehrere kleine Likörflaschen in seine Jackentasche. Als ein Ladendetektiv ihn darauf anspricht, schlägt er diesem mehrmals mit der Faust ins Gesicht und flüchtet.















Ein Ladendetektiv ist am Donnerstagnachmittag von einem Dieb mehrfach geschlagen worden. Er beobachtete gegen 15.45 Uhr, wie der 33-Jährige in einem Discounter in der Köngener Straße in Denkendorf mehrere kleine Likörflaschen in seine Jackentasche steckte und diese nicht bezahlte. Als er den Dieb ansprach, schlug ihm dieser laut Polizei mehrfach mit der Faust ins Gesicht und rannte davon. Der Angestellte lief ihm nach und wurde, als er ihn in der Neuhäuser Straße einholen konnte, nochmals geschlagen. Zusammen mit Zeugen konnte er den Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Detektiv musste anschließend mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.