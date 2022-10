1 Der 18-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Foto: //Franziska Kraufmann

In der Nacht zum Donnerstag will die Polizei in Deizisau (Kreis Esslingen) zwei Rollerfahrer kontrollieren, die jedoch in unterschiedliche Richtungen davon fahren. Einer von ihnen wird festgenommen, nachdem er mit dem Roller stürzte.















Link kopiert

Ein 18 Jahre alter Rollerfahrer soll in der Nacht zum Donnerstag versucht haben, sich in Deizisau einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 0.50 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung zwei Rollerfahrer ohne Helme und Licht in der Esslinger Straße aufgefallen. Als sie kontrolliert werden sollten, seien sie der Polizei zufolge in unterschiedliche Richtungen davongefahren. Ohne die Anhaltezeichen zu beachten, soll der 18-Jährige mit einem Roller ohne Kennzeichen über die Plochinger Straße in Richtung Plochingen geflüchtet sein. Nachdem der Rollerfahrer kurz nach dem Ortsausgang von Deizisau auf die Gegenfahrspur gewechselt habe und ein Streifenwagen neben ihm gefahren sei, habe der 18-Jährige seinen Roller abgebremst und stürzte.

Drogentest positiv

Der unverletzt gebliebene 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Zudem lieferte ein Drogentest ein positives Ergebnis, sodass er eine Blutprobe abgeben musste.

Der Roller, an dem Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden war, wurde zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse und zur technischen Prüfung sichergestellt. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und wird angezeigt.