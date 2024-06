Polizeieinsatz in Deizisau: Hubschraubereinsatz nach Knall in der Nacht

Hubschraubereinsatz nach Knall in der Nacht

Polizeieinsatz in Deizisau

1 Die Polizei fahndete nach dem Knall nach der Ursache. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Die Explosion eines Böllers hat am Dienstagabend in Deizisau (Kreis Esslingen) einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Dabei war auch ein Helikopter im Einsatz.











Link kopiert

Ein Böller hat am frühen Mittwochmorgen in Deizisau (Kreis Esslingen) eine Autoalarmanlage ausgelöst und einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Nach Angaben der Polizei war dabei auch ein Hubschrauber im Einsatz, um nach den Verursachern zu suchen.

Gegen 3.50 Uhr hatten eine Streifenwagenbesatzung, die in anderer Sache im Einsatz war, in der Nähe des Bachwiesen- und Tulpenwegs einen lauten Knall wahrgenommen. Kurz darauf ertönte die Alarmanlage eines Autos, die mutmaßlich durch die Druckwelle der Explosion ausgelöst worden war. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, dabei wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Dabei fanden die Beamten lediglich die Überreste eines Böllers. Ob ein Zusammenhang mit einem häuslichen Streit besteht, der zuvor in der Nähr gemeldet worden war, wird ebenfalls noch geprüft.