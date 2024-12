Polizeieinsatz in Degerloch: Drohne über Stuttgart gesichtet – Polizeihubschrauber im Einsatz

1 Ein Polizeihubschrauber kreiste am Mittwochabend über Stuttgart (Symbolbild). Foto: IMAGO/Daniel Kubirski/IMAGO/Daniel Kubirski

Ein Polizeihubschrauber über der Waldau hält die Bewohner von Stuttgart-Degerloch wach. Was war da los?











In Stuttgart-Degerloch ist es am späten Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz samt Hubschrauber gekommen. Wie die Polizei mitteilt, suchten die Kollegen nach einer Drohne. Eine Bewohnerin hatte gegen 21 Uhr telefonisch die Sichtung der Drohne gemeldet.

„Es ist nichts passiert, man konnte die Drohne nur nicht genau zuordnen und wusste auch nicht, wer sie steuert“, erklärte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Deswegen habe man einen Polizeihubschrauber dort hingeschickt, damit dieser schaut, ob dieser die Drohne lokalisieren könne. Die Drohne konnte nicht gefunden werden. Gegen 23.23 Uhr stellte die Polizei ihre Suche ein.

Grundsätzlich fahndet die Polizei nach Drohnen in Flughäfen-Nähe, da Drohnen den Flugverkehr gefährden können. So können sie in die Flugrouten von Flugzeugen geraten, was zu Unfällen oder Störungen des Flugverkehrs führen kann.