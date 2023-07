Polizeieinsatz in Baltmannsweiler

1 Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein und die Polizeibeamten bedroht haben. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am frühen Donnerstagmorgen verständigt ein 53 Jahre alter Mann aus Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) den Notruf. Da er sich laut Polizei in keiner Notlage befindet, rücken die Beamten wieder ab. Daraufhin soll der Mann einen Pflasterstein auf den Streifenwagen geworfen haben.















Ein 53-Jähriger soll am frühen Donnerstagmorgen einen Pflasterstein auf einen Streifenwagen in Baltmannsweiler geworfen und Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann. Nach den Angaben hat er gegen 2.50 Uhr einen Notruf abgesetzt, woraufhin die Polizei zu seiner Wohnanschrift fuhr. Da sich die Notlage nicht bestätigte, wollten die Beamten wieder abrücken, heißt es im Bericht. Demnach nahm der 53-Jährige anschließend wohl einen Pflasterstein und warf ihn auf den Streifenwagen. Durch eine Vollbremsung habe der Aufprall verhindert werden können. Danach soll der erheblich alkoholisierte Mann die Beamten bedroht haben, sodass Pfefferspray eingesetzt wurde. Der Mann sei festgenommen worden, wobei er sowie ein 31-jähriger Polizist leicht verletzt worden seien. Der entstandene Schaden am Streifenwagen wird auf circa 500 Euro geschätzt. Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, teilt die Polizei.