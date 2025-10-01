Polizeieinsatz in Bad Cannstatt: Hubschrauber kreist unweit des Wasens über den Neckar – das war der Grund

Hubschrauber kreist unweit des Wasens über den Neckar – das war der Grund

1 Die Suche nach einer Person im Neckar wurde nach kurzer Zeit eingestellt (Archivbild). Foto: IMAGO/Dreamstime

Am Mittwochmittag kreist ein Polizeihubschrauber in der Nähe des Cannstatter Wasens über den Neckar. Auch Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst sind vor Ort. Das war der Grund.











Am Mittwochmittag ist ein Polizeihubschrauber unweit des Cannstatter Wasens über den Neckar gekreist. Weitere Einsatzkräfte fuhren in Booten den Fluss auf und ab. Doch was war der Grund für den Großeinsatz?

Wie Feuerwehrsprecher Daniel Anand auf Nachfrage mitteilt, wurde gegen 12 Uhr eine in der Nähe der Gaisburger Brücke im Neckar vermutete Person gemeldet. Daraufhin rückten Feuerwehr, Polizei, DLRG und Rettungsdienst mit einer Vielzahl an Rettungskräften zum Einsatzort aus.

Person im Neckar? Alarm entpuppt sich als Fehlalarm

Vor Ort suchten die Einsatzkräfte den Neckar nach der gemeldeten Person ab. Dabei kamen sowohl ein Polizeihubschrauber als auch Rettungsboote zum Einsatz. Auch Taucher waren in Einsatzbereitschaft. Letztlich erwies sich der Alarm jedoch als Fehlalarm, so Feuerwehrsprecher Anand.