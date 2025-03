Polizeieinsatz im Kreis Esslingen: 39-Jährige erschossen – verdächtiger Ex-Freund stirbt nach Flucht

1 Mögliches Tötungsdelikt in Ostfildern: Die Polizei ist am Sonntagabend zu einem Einsatz im Kreis Esslingen ausgerückt. Foto: /SDMG / Kaczor

Die Polizei rückt zu einem Einsatz in Ostfildern im Kreis Esslingen aus. Ein 36-Jähriger soll seine Ex-Freundin erschossen haben. Der Verdächtige stirbt nach einer Verfolgungsjagd.











Ein Mann hat offenbar am Sonntagabend seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung in Ostfildern erschossen. Zuvor war über Notruf eine leblose Person in einem Wohnhaus in der Friedrich-List-Straße im Kreis Esslingen gemeldet worden. Eine zum Einsatzort gerufene Notärztin stellte den Tod der 39-Jährigen fest. Der Tatverdächtige starb laut dem Polizeibericht auf der Flucht.

Der mutmaßliche Täter sei in seinem Auto nach den tödlichen Schüssen zunächst geflüchtet, bevor er im Bereich der Neuhauser Straße in Nellingen gestoppt wurde. Der Mann ist nach Angaben der Polizei mit einem Messer in der Hand aus seinem Wagen gestiegen und noch rund 50 Meter weit weggerannt, bevor er stehen geblieben sei.

Polizei schießt Verdächtigem ins Bein

Die Streifenbeamten, die ihm gefolgt waren, sollen den Mann mehrfach aufgefordert haben, ein Messer aus der Hand zu legen, das er gezückt hatte. Auch ein Warnschuss habe ihn nicht dazu bewegen können, die Waffe fallen zu lassen. Nach einem weiteren Schuss der Polizei ins Bein des 36-Jährigen habe der Mann entwaffnet werden können.

Aufgrund „schwerer Verletzungen im Brustbereich des Mannes“, die er sich mutmaßlich zuvor selbst mit dem Messer zugefügt haben soll, starb der Verdächtige in einem Krankenhaus.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen übernommen. Augenzeugen hatten unserer Redaktion berichtet, dass Mitarbeiter der Spurensicherung am Sonntagabend mit weißen Schutzanzügen das Wohnhaus betraten. Auch Notfallseelsorger seien vor Ort gewesen.