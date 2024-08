Polizeieinsatz im Kreis Esslingen: Betrunkener stürzt mehrmals von Motorroller

1 Ein Atemalkoholtest bei einem Rollerfahrer ergab mehr als zwei Promille. Foto: dpa/Heiko Becker

Der Halter eines Motorrollers muss nach einer nächtlichen Spritztour im Kreis Esslingen seinen Führerschein abgeben. Nach Einschätzung der Polizei war der 66-Jährige betrunken. Er stürzte drei Mal auf der Landesstraße zwischen Neuffen und Beuren.











Mutmaßlich sehr betrunken hat sich dem Polizeibericht zufolge ein 66-Jähriger in der Nacht auf Sonntag auf seinen Motorroller gesetzt. Darauf lässt ein Atemalkoholtest schließen, bei dem Beamte noch in der Nacht einen Wert von mehr als zwei Promille festgestellt haben. Diese Ergebnisse gelten als vorläufig, Sicherheit bringt erst der daraufhin angeordnete Bluttest.

Mann bleibt unverletzt

Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann mit seinem Roller gegen 0.45 Uhr auf der Landesstraße 1210 von Neuffen in Richtung Beuren unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben stürzte. Daraufhin habe der 66-Jährige seine Fahrt fortgesetzt. Er sei weitere zwei Male zu Fall gekommen, habe sich aber nicht verletzt. Auch am Fahrzeug war wohl kein Schaden entstanden. Jedoch fiel der Rollerfahrer offenbar Zeugen auf, denn die verständigte Streifenwagenbesatzung suchte den 66-Jährigen zu Hause auf. Er musste seinen Führerschein abgeben.