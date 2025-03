Polizeieinsatz bei Trymacs: SEK stürmt Wohnung von bekanntem Youtuber während Livestream

1 Trymacs ist einer der bekanntesten Streamer Deutschlands. Foto: IMAGO/Panama Pictures/IMAGO/Christoph Hardt

Die Polizei stürmt die Wohnung des Streamers Trymacs, während dieser live streamt. Geht der Einsatz zurück auf eine bewusste Falschmeldung bei der Polizei?











Ein Anruf mit einer Falschinformation hat einen Polizeieinsatz bei Youtuber Trymacs in Hamburg ausgelöst. Am Nachmittag wurde dessen Wohnung in der Hafencity unter anderem von Spezialkräften gestürmt, nachdem es Hinweise auf eine körperliche Auseinandersetzung gegeben hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Einsatzkräfte hätten dann festgestellt, dass es keine Bedrohungslage gibt. Das „Hamburger Abendblatt“ hatte berichtet.

Der Youtuber, der sich während des Einsatzes in der Wohnung aufhielt, streamte den Vorfall demnach live auf seinem Kanal. Ob er selbst oder eine andere Person bei der Polizei anrief und die Falschinformation verbreitete, wird ermittelt.

Trymacs, der auf Youtube 2,4 Millionen Abonnenten hat, sagte in einer Instagram-Story: „So Leute, Ihr habts mitbekommen, irgendjemand hat die Polizei gerufen. .... Aber nicht mit mir.“

Swatting bei Trymacs?

Die Polizei spricht in solchen Fällen von Swatting. Bei dieser Form der Cyber- Belästigung generieren Täter bewusst Falschmeldungen und lösen damit gezielt größere Polizeieinsätze mit hoher Öffentlichkeitswirkung aus. Der Begriff Swatting leitet sich von der Abkürzung SWAT der amerikanischen Spezialeinheit Special Weapons and Tactics ab.

Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt wegen Missbrauch des Notrufs. An dem Einsatz war auch die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) beteiligt.