1 Der VW-Golf wurde im Industriegebiet von Riederich abgestellt. (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Bei der Verfolgung durch eine Zivilstreife ist ein VW-Golf bei Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) entkommen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.















Eine Zivilstreife bemerkte am frühen Sonntagmorgen gegen 1.14 Uhr auf der B 312 zwischen Metzingen und Neckartenzlingen einen VW-Golf, der viel zu schnell unterwegs war. Noch vor der Baustelle Höhe Riederich überholte er der Polizei zufolge verbotenerweise ein Fahrzeug, in dem er die durchgezogene Linie überfuhr. Im Baustellenbereich bremste der Golf abrupt stark ab, beschleunigte nach der Baustelle wieder und überschritt dabei die erlaubte Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde deutlich.

Fahrer flieht vor Polizei

Um das Fahrzeug zu kontrollieren, schalteten die Beamten Blaulicht und Martinshorn ein und versuchten auf Höhe Neckartenzlingen den Golf zu überholen. Das Auto beschleunigte jedoch so stark, dass ein gefahrloses Überholen nicht mehr möglich war. Als die Polizisten sich hinter den Golf einfädeln wollten, bremste das Auto stark ab, um dies zu verhindern. Ein weiterer Überholversuch durch die Zivilstreife wurde in gleicher Weise verhindert. Anschließend bremste der Golf plötzlich bis zum Stillstand ab, wendete und raste in Richtung Metzingen davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Golf den Baustellenbereich Höhe Riederich als Geisterfahrer verbotswidrig in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Auto in Industriegebiet abgestellt

Um eine weitere Gefährdung entgegenkommender Fahrzeuge auszuschließen, brachen die Beamten die Verfolgung ab, konnten den Golf jedoch kurz darauf im Industriegebiet von Riederich verlassen feststellen. Eine Fahndung nach dem Fahrer mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im näheren Umfeld blieb erfolglos. Der VW-Golf wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Die Ermittlungen nach dem rücksichtslosen Autofahrer wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Verkehrspolizei Tübingen Zeugen und insbesondere betroffene Verkehrsteilnehmer, die den Baustellenbereich der B 312 bei Riederich am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr befahren haben und gefährdet wurden, sich unter Telefon 07071/972 8660 zu melden.