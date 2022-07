1 Der Mann soll einem Polizisten in den Finger gebissen haben. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Ein 43-Jähriger war in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Fuß auf der B 27 im Bereich Filderstadt (Kreis Esslingen) unterwegs. Der Mann war stark alkoholisiert und widersetzte sich der Polizei.















In der Nacht zum Sonntag ist ein 43-Jähriger zu Fuß auf der B 27 im Bereich Filderstadt unterwegs gewesen und hat sich anschließenden den Polizeikräften körperlich widersetzt.

Gegen 2 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Mann auf der B 27. Beim Eintreffen der Streifenwagen versuchte der stark alkoholisierte Mann laut Polizeiangaben über die Fahrbahn zu flüchten. Als der 43-Jährige durch die Polizeikräfte festgehalten wurde, soll er in deren Richtung getreten und sich widersetzt haben. Anschließend beleidigte der Mann die Polizisten und biss einem 23-jährigen Beamten in einen Finger. Weil er stark alkoholisiert war, wurde der 43-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.