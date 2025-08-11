Polizeieinsatz auf Elbenplatz: Streit in Böblingen eskaliert – drei Beamte leicht verletzt

1 Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild. Foto: dpa

Handgreiflichkeiten, Fluchtversuch und verletzte Beamte: Ein Streit auf dem Elbenplatz beschäftigte am Samstagabend die Polizei in Böblingen.











Am Samstagabend, 9. August, ist es gegen 18.40 Uhr auf dem Elbenplatz in Böblingen zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern im Alter von 57 und 50 Jahren gekommen. Was zunächst als verbale Auseinandersetzung begann, eskalierte laut Polizeibericht schnell und mündete in einen körperlichen Konflikt.

Der 57-Jährige soll im Verlauf des Streits auch mit Getränkeflaschen und -dosen nach seinem Kontrahenten geworfen haben. Nachdem die alarmierten Streifenwagenbesatzungen eingetroffen waren, versuchte der 57-Jährige zu flüchten.

57-Jähriger erhielt Platzverweis

Die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung stellen und zu Boden bringen, um ihn vorläufig festzunehmen. Der Mann widersetzte sich der Festnahme jedoch heftig und sperrte sich vehement gegen die Maßnahmen. Dabei wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Den Einsatzkräften gelang es letztlich, den Mann zu beruhigen, sodass er nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Für die Dauer der Nacht erhielt er jedoch einen Platzverweis für den Bereich rund um die Seen und die umliegenden Grünanlagen.