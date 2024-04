Polizeieinsatz auf dem Stuttgarter Frühlingsfest: Mann mit Machete auf dem Wasen festgenommen

1 Ein ganz in Weiß gekleideter Mann schockiert mit einer Machete Besucher des Frühlingsfestes. Foto: /jm

Schock am späten Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest: Ein ganz in Weiß gekleideter Mann rennt mit einer Machete auf dem gut besuchten Wasen durch die Menge. Die Polizei kann den 19-Jährigen festnehmen. Verletzt wurde niemand.











Auf dem Videofilm sieht man, wie ein junger Mann mit einer etwa 50 Zentimeter langen Machete und einer Messerscheide wild herumfuchtelt. Wasenbesucher schreien geschockt auf und weichen zurück. Andere laufen irritiert an dem Messerträger vorbei. Plötzlich rennt der weiß gekleidete Mann, der einen Bart trägt, sehr schnell los und in eine Gruppe hinein. Die aufgeregten Stimmen werden immer lauter. Ein Besucher hat unserer Redaktion diesen kurzen Film geschickt.

Auf einem zweiten Video ist zu sehen, wie der Mann zuvor von einer Gruppe festgehalten wurde und sich dagegen wehrt. Plötzlich zieht er die Machete aus dem Hosenbund, rennt einige Meter und haut sie auf den Boden, dass sie Funken schlägt. Dann läuft er normal weiter.

Die Nachricht verbreitet sich rasch

In der Nacht teilt die Stuttgarter Polizei mit: „Aufmerksame Beamte der Videobeobachtung konnten gegen 21 Uhr erkennen, wie der 19-jährige Mann auf dem Festgelände während einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Personen ein langes Messer zog und damit hantierte. Durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte konnte der Mann kurz darauf festgenommen werden. Die Machete wurde beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.“ Zeugen werden gebeten, sich an die Beamten des Polizeireviers unter Telefon ️ 0711-89 90 36 00 zu wenden.

Auf dem Wasen verbreitet sich die Nachricht von dem unfassbaren Zwischenfall in der Nacht sehr schnell. Viele fragen sich, wie der junge Mann mit einem so großen Messer oder einer Machete durch die Kontrollen an den Eingängen auf das Gelände gelangen konnte. Außerdem ist zu hören: Hat das Sicherheitskonzept versagt?