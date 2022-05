1 Die Flucht vor der Polizei endet an der A-8-Raststätte Gruibingen. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Eigentlich hätten in wenigen Sekunden die Handschellen klicken sollen. Mit der Verhaftung eines 48-Jährigen am Mittwoch kurz nach 9.30 Uhr hätten Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt in aller Ruhe abgeschlossen werden sollen. Beamte der Kripo hatten den Mann, der in einem Göppinger Auto auf der Autobahn 8 unterwegs war, bis zur Raststätte in Gruibingen (Kreis Göppingen) beschattet. Doch dann gab der Verdächtige Vollgas.