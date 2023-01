Forschung am Flughafen Stuttgart Hoffnung aufs Fliegen mit Wasserstoff

Am Stuttgarter Flughafen entsteht ein „Exzellenzzentrum für Wasserstoff in der Luftfahrt“. In dem neuen Hangar, der bis Ende 2024 stehen soll, wird an Flugzeugantrieben geforscht, die der Luftfahrt auch in Zeiten eines gestiegenen Umweltbewusstseins eine Zukunft sichern sollen.