Polizeieinsatz am Bahnhof Plochingen: 17-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

Polizeieinsatz am Bahnhof Plochingen

1 Die Polizei war nach einer Auseinandersetzung am Plochinger Bahnhof im Einsatz. Foto: dpa//Klaus-Dietmar Gabbert

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung ist ein Jugendlicher am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, zückte ein 24-Jähriger im Verlauf des Streits Pfefferspray und sprühte es dem 17-Jährigen ins Gesicht.











Durch Pfefferspray ist ein Jugendlicher in Plochingen leicht verletzt worden. Laut Polizei war er in einen nächtlichen Streit im Bereich des Bahnhofes verwickelt. Die Auseinandersetzung mit einem 24-Jährigen, die sich am frühen Samstag gegen 2.20 Uhr ereignete, sei zunächst verbal gewesen. Im weiteren Verlauf habe der Ältere dem 17-Jährigen jedoch Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Polizei greift 24-Jährigen auf

Der Jugendliche habe hierdurch leichte Verletzungen erlitten, die vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt worden seien. Der 24-Jährige sei durch eine Streifenwagenbesatzung vor Ort angetroffen worden. Laut Polizei ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß – bis er sich gegebenenfalls vor Gericht für seine Tat verantworten müsse.