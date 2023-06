1 Am Donnerstag sind drei Frauen auf ihren Fahrrädern verunglückt. Foto: dpa/Stefan Sauer

An Fronleichnam sind im Kreis Esslingen drei Fahrradfahrerinnen in folge mehrerer Unfälle verunglückt. Die Frauen wurden dabei verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.















Gleich über drei Unfälle mit Fahrrädern am Donnerstag berichtet die Polizei. Die Fahrerinnen kamen ohne Verschulden anderer zu Fall, ihre Verletzungen sind aber teils schwer.

So ist nach Einschätzung der Polizei ein Fahrfehler Ursache für ein Unglück, das sich gegen 13.10 Uhr in Reichenbach ereignet hat. Dem Bericht zufolge wollte eine 26-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Schorndorfer Straße auf den Gehweg fahren und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen sei die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht worden.

Unfall auf nasser Fahrbahn

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat dagegen am gleichen Tag ebenfalls in Reichenbach eine 49-Jährige erlitten. Sie habe die Steinäckerstraße bergabwärts mit ihrem Fahrrad befahren und sei am darauffolgenden Kreisverkehr bei nasser Fahrbahn alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Auch diese Radlerin wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

In Wendlingen trug eine 76-Jährige schwere Verletzungen infolge eines Unfalls davon. Dieser ereignete sich laut Polizei am Abend auf einem Radweg parallel zur K1219. die Frau sei gegen 18.20 Uhr mit ihrem E-Bike in Richtung Unterensingen unterwegs gewesen. Vor ihr sei ein ebenfalls 76 Jahre alter Mann mit seinem Mountainbike gefahren. Die Frau habe mit ihrem Vorderrad das Hinterrad des Mannes gestreift und sei in der Folge zu Fall gekommen. Dabei wurde die Seniorin laut Polizei so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste.