1 Unter anderem wurde in ein Haus in Neidlingen eingebrochen. Foto: picture alliance / dpa/Bodo Marks

Häuser und Wohnungen in verschiedenen Orten im Kreis Esslingen waren am Silvesterwochenende Ziel von Einbrechern.















Link kopiert

Mehrere Einbrüche in Privathäuser hat die Polizei am Freitag und Samstag im Kreis Esslingen verzeichnet. Die unbekannten Täter nutzten jeweils die Abwesenheit der Bewohner. So meldet die Polizei, dass am Freitag in Neidlingen in ein Haus in der Lerchenstraße eingebrochen wurde. Die Täter hatten sich zwischen 16 und 20.50 Uhr über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten der oder die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro.

Am gleichen Tag in der Zeit zwischen 15 und 21 Uhr gelangten Unbekannte über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in eine Wohnung in der Mühläckerstraße in Beuren; hier wurde aber nichts entwendet. Und zwischen 14 und 16 Uhr waren ungebetene Gäste in einem Haus im Haldenrainweg in Altbach zugange. Der oder die Täter hatten eine Scheibe eingeworfen und dann das Schlafzimmer durchwühlt. Entwendet wurde auch in diesem Fall nichts. Zeugen beobachteten zur Tatzeit drei ortsfremde Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, allesamt dunkel gekleidet. Ob dies etwas mit dem Einbruch zu tun hat, wird geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise, Telefon 0711/99 03 30.

Einen Tag später, an Silvester, erlebte ein 56-Jähriger eine böse Überraschung, als er gegen 23 Uhr zu seinem Haus in der Steingaustraße in Owen zurückkam, das er um 15 Uhr verlassen hatte: Während seiner Abwesenheit waren Unbekannte in das Haus eingedrungen und hatten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet.