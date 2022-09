Esslinger Klinikum Tägliche Wäschefahrten ins Ausland

Das Esslinger Klinikum lässt Handtücher und Bettlaken in Österreich reinigen. Ein Lastwagen pendelt dafür täglich nach Bregenz. So sei es am wirtschaftlichsten, heißt es. Andere Krankenhäuser in der Region setzen bei der Vergabe stärker auf Nachhaltigkeit.