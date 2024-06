Polizeichor Esslingen: Von der Renaissance bis zu Udo Jürgens

1 Der Polizeichor Esslingen überzeugt nicht nur im Konzert in der Halle – auch open air sorgt er für den guten Ton. Foto: /Rainer Kellmayer

Der Polizeichor Esslingen ist stilistisch breit aufgestellt. Und in den Konzerten begeistern nicht nur die klangvollen Chorvorträge. Auch solistische Instrumental- und Vokaleinlagen erfreuen das Publikum.











Wenn man am Dienstagabend entlang der Agnespromenade in der Esslinger Altstadt flaniert, schallen einem aus der Alten Aula neben dem Behördenzentrum virile Sangesklänge entgegen. Dort probt der Polizeichor Esslingen, der in der Chorlandschaft der Stadt eine besondere Stellung einnimmt: Die 1990 gegründete Sängergemeinschaft versteht sich als Bindeglied zwischen der Polizei und der Bevölkerung.