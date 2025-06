Polizeibericht: Konflikt in Ludwigsburger – Polizei stellt mehrere Messer sicher

Konflikt in Ludwigsburger – Polizei stellt mehrere Messer sicher

Zwei Gruppen geraten aneinander und flüchten vor Eintreffen der Polizei. Zwei junge Männer werden gestellt – mit Messern in der Tasche.











Mehrere Anrufer meldeten der Polizei am Sonntagabend gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Myliusstraße. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatten sich die Beteiligten bereits vom Ort des Geschehens entfernt – in Richtung Bahnhof und Arsenalplatz.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten mehrere Personen kontrolliert werden, die möglicherweise an dem Vorfall beteiligt waren.

Bei einem 17-Jährigen stellten die Einsatzkräfte ein Einhandmesser sicher, bei einem 20-Jährigen ein weiteres Messer. Beide Waffen wurden beschlagnahmt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg.