Polizeiaffäre im Amtsgericht: „Druck von oben“ – Richter durchleuchtet Polizeiaffäre
1
Handgestoppte Zeiten – auch wenige Sekunden können über Polizeikarrieren entscheiden (Symbolfoto). Foto: dpa

Die Affäre um einen Polizeianwärter, dessen Zeugnis nach einem gescheiterten 5000-Meter-Prüfungslauf manipuliert wurde, hat nun ein Urteil.

Einer von zwei Polizeipräsidenten musste sich vom Bodensee aus auf den Weg nach Böblingen machen. Das Amtsgericht hat dort am Montag einen besonderen Prozess terminiert – zu einer Affäre, die vor Jahresfrist nicht nur zwei Präsidenten in Bedrängnis, sondern auch Innenminister Thomas Strobl und die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz in Erklärungsnöte gebracht hatte. Höhere Stellen sollen dafür gesorgt haben, dass ein Polizeianwärter an der Polizeihochschule Herrenberg nicht durchfiel – obwohl er bei einem Prüfungslauf vier Sekunden zu langsam war. Von der Affäre um die Polizeichefs ist nicht viel übrig geblieben – ein 59-Jähriger, damals Leiter eines Teilinstituts der Hochschule, ist von der Staatsanwaltschaft als einziger Schuldiger ausgemacht worden.

