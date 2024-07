Polizei zsucht Zeugen: Junge Frau in Zug belästigt – Täter in Nürtingen ausgestiegen

Junge Frau in Zug belästigt – Täter in Nürtingen ausgestiegen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Mann und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Die Bundespolizei ermittelt nach einem noch Unbekannten, der am Samstagmorgen in einem Zug zwischen Tübingen und Stuttgart eine 22-Jährige belästigt hat. Der Mann stieg in Nürtingen (Kreis Esslingen) aus – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen in einem Zug zwischen Tübingen und Stuttgart eine 22-Jährige belästigt. Nach Angaben der Polizei verließt der Täter den Zug in Nürtingen (Kreis Esslingen). Nun suchen die Ermittler nach Zeugen.

Der Mann soll am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in dem Zug von Tübingen in Richtung Stuttgart gefahren sein. Den bisherigen Informationen nach setzte er sich in die Nähe einer 22-Jährigen uns schaute die Frau immer wieder an. Sie wechselte daraufhin ihren Sitzplatz, woraufhin der Unbekannte ihr folgte und sich auf den Platz ihr gegenüber setzte. Zwischen den Bahnhöfen Reutlingen und Nürtingen soll er sich dann wiederholt an sein verdecktes Glied gefasst und die Frau dabei durchgehend angesehen haben.

Zeugen gesucht

In Nürtingen verließ er dann den Regionalzug. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Mann gesehen haben um Hinweise. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte blonde Haare und einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, ein grünes Oberteil und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 entgegen.