Polizei zieht Bilanz für den Südwesten: Nacht bleibt nach Unwetterwarnungen „überraschend ruhig“

Die vorhergesagten Gewitter in Baden-Württemberg sind ausgeblieben.

Die vorausgesagten schweren Gewitter fallen in Baden-Württemberg glimpflicher aus als erwartet. In der Nacht bleibt die Lage laut Polizei ruhig, witterungsbedingte Einsätze gibt es nahezu keine.











Bei den Regenfällen in der Nacht zum Sonntag ist es in Baden-Württemberg zu keinen größeren Schäden gekommen. Es habe nahezu keine Unwettereinsätze gegeben, teilten die Polizeipräsidien auf Nachfrage am Morgen mit. Man sei ohne Gewitter mit leichtem Regen „am Ganzen vorbeigeschrammt“, sagte etwa ein Polizeisprecher aus Offenburg. Auch in Aalen sei es „überraschend ruhig“ geblieben. Eine Polizeisprecherin aus Heilbronn sagte, man sei „glimpflich davongekommen“.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Samstagabend und bis in die Nacht auf Sonntag vor unwetterartigen Gewittern gewarnt. Vor allem im Westen Baden-Württembergs seien Sturm- oder Orkanböen mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde und mit Hagel möglich, hieß es. Auch vor Starkregen mit teils bis zu 50 Litern und mehr pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden hatten die Meteorologinnen und Meteorologen gewarnt.