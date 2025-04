Polizei warnt vor Betrugsmasche: Seniorin in Esslingen von falschem Rauchmelder-Prüfer bestohlen

Mittlere Waldbrandgefahr im Kreis Esslingen Die Grillplätze sind – noch – offen

Die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg sei angestiegen, war in den vergangenen Tagen zu hören. Was in einigen badischen Landesteilen der Fall sein mag, gilt für den Kreis Esslingen nicht. Genauer gesagt: noch nicht.