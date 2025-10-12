8 Auf Höhe der Haltestelle Metzstraße sind eine Stadtbahn und ein Auto zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am späten Sonntagnachmittag kommt es im Stuttgarter Osten zu einem Unfall. Der Bahn- und Autoverkehr ist aktuell unterbrochen. Was bislang bekannt ist.











Aufgrund eines Unfalls an der Stadtbahnhaltestelle „Metzstraße“ im Stuttgarter Osten kommt es aktuell zu Verzögerungen im Bahn- und Straßenverkehr in Richtung Bad Cannstatt.

Wie die Polizei mitteilt, sind ein Auto und eine Stadtbahn auf Höhe der Haltestelle zusammengestoßen. Das Auto wurde danach gegen eine Ampel geschoben, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt.

Laut Sprecher überprüfte die Feuerwehr die Fahrgäste in der U11 und fragte nach Verletzten. Wie viele von ihnen am letzten Wasen-Tag in der Stadtbahn saßen, war nicht bekannt. Zur Bergung wurde der Feuerwehr zufolge ein Kran eingesetzt.

Auto- und Bahnverkehr im Bereich Metzstraße unterbrochen

Nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) sind die Linien U2, U11 und U14 von der Sperrung betroffen.

Die Strecke zwischen den Haltestellen Mineralbäder und Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz) ist unterbrochen. Zudem ist die Neckarstraße für Autofahrer gesperrt.

Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet

Der VVS bittet Fahrgäste zwischen Hauptbahnhof und Stöckach die Stadtbahnen der Linie U9 zu nutzen. Zwischen Stöckach und Bad Cannstatt Wilhelmsplatz wird laut VVS ein Ersatzverkehr mit Taxis oder Bussen eingerichtet.

Die Haltestellen Mineralbäder und Mercedesstraße können vom Ersatzverkehr nicht bedient werden. Es wird empfohlen zwischen Bad Cannstatt und der Stuttgarter Innenstadt auf die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 auszuweichen.

