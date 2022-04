1 Wie das Harz in die Kanalisation gelangte, muss noch geklärt werden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Wegen einer erheblichen Schaumbildung in einem Klärwerk in Bonlanden (Kreis Esslingen) rückte am Donnerstagmorgen Feuerwehr und Polizei aus. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein Harz, das aus einem Tank einer Bonländer Firma ausgetreten war.















Link kopiert

Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagmorgen nach Bonlanden ausgerückt. Laut Angaben der Polizei war dort gegen acht Uhr in der Kläranlage eine starke Schaumbildung und eine Trübung des Wassers aus der Kanalisation festgestellt worden, das teilweise auch in den Bombach gelangt war. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei der im Wasser befindlichen Substanz um ein Harz handeln, das aus dem Tank einer Bonländer Firma in die Kanalisation gelangt war. Von einer Gefahr für die Umwelt durch diesen Stoff ist nicht auszugehen. Vertreter des Landratsamts Esslingen und der Stadt Filderstadt waren vor Ort. Die Ermittlungen, insbesondere dazu wie der Stoff in die Kanalisation gelangt war, dauern an.