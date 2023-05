1 Wegen des starken Regens musste eine Straße zwischen Holzmaden und Aichelberg zeitweise gesperrt werden. Foto: 7aktuell.de/ Enrique Kaczor

Am Montag haben Unwetter den Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Kreis Esslingen erfordert. Die Rettungskräfte waren wegen eines Blitzeinschlags und Überflutungen im Einsatz. Sie schätzen die Lage aber insgesamt als ruhig ein.















Die Folgen der Unwetter am Montagnachmittag und -abend sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr im Kreis Esslingen überschaubar geblieben. „Alles in allem war es ruhig“, sagte Carsten Zander, Sprecher der Kreisfeuerwehrverbands. In Holzmaden musste die Kreisstraße in Richtung Aichelberg gegen 19 Uhr für fast zwei Stunden gesperrt werden, weil sie aufgrund der Regenfälle auf einer Länge von 150 Metern überflutet war. Die Feuerwehr habe die Einlaufschächte gereinigt, sodass Wasser und Schlamm wieder ablaufen konnten. Ähnlich konnte ein befürchteter Hangrutsch in Owen verhindert werden, ohne dass Personen verletzt oder das angrenzende Gebäude beschädigt wurde. Zudem war ein Blitz in das DRK-Gebäude Owen eingeschlagen, offenbar ohne bleibenden Schaden anzurichten. Darüber hinaus wurde nach Angaben der Pressestelle der Polizei in Köngen ein Auto durch ein mobiles Verkehrsschild, das infolge des Unwetters auf das Fahrzeug fiel, leicht beschädigt.