Polizei sucht zwei Jungen in Stuttgart: Einkaufswagen rollt die Straße runter – mehrere Autos beschädigt

Polizei sucht zwei Jungen in Stuttgart

1 An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro (Symbolbild). Foto: IMAGO/Thomas Goedde

Im Stuttgarter Westen lassen zwei Jungen offenbar einen Einkaufswagen die Straße herunter rollen. Mehrere Autos werden dadurch beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei sucht im Stuttgarter-Westen nach zwei Jungen, die am Samstagnachmittag mehrere Fahrzeuge beschädigt haben sollen. Laut Pressemitteilung ließen die Unbekannten gegen 15.20 Uhr auf dem Gehweg der Seyffertstraße einen Einkaufswagen hinabrollen – vier Fahrzeuge wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die beiden Jungen sollen zwischen zehn und 14 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein sein. Einer der Jungen trug ein VfB-Trikot, der andere war mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0711/8990-3300 an die Polizei zu wenden.